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Bursa'da patenli gençlerin otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde patenli gençler, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolda ilerledi. O tehlileli anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kayda alındı.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 19:07 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 19:07
Bursa’da patenli gençlerin otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, paten kayarak seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arkasına takılan dört gencin tehlikeli yolculuğu kameralar tarafından görüntülendi.

Otobüsün arkasında tehlikeli bir şekilde ilerleyen gençler, trafiği riske atarken rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Gençlerin tehlikeye davetiye çıkaran yolculukları seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından video kaydına alındı.

Bursa’da patenli gençlerin otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

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