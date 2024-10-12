Bursa’da patenli gençlerin otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, paten kayarak seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arkasına takılan dört gencin tehlikeli yolculuğu kameralar tarafından görüntülendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, paten kayarak seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arkasına takılan dört gencin tehlikeli yolculuğu kameralar tarafından görüntülendi.
Otobüsün arkasında tehlikeli bir şekilde ilerleyen gençler, trafiği riske atarken rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Gençlerin tehlikeye davetiye çıkaran yolculukları seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından video kaydına alındı.