PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çeşme-Sakız seferlerine ara! Liman sessiz, yolcular mağdur

Çeşme-Sakız Adası seferleri, liman güvenlik vergisindeki artış nedeniyle 12-13 Ekim'de durduruldu. Firmalar, görüşmeler sonuç vermezse önümüzdeki hafta sonu da seferlerin iptal olabileceğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 19:30 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 19:30
Çeşme-Sakız seferlerine ara! Liman sessiz, yolcular mağdur

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yoğun ilgi gören Türkiye'den Yunan Adaları'na kapıda vize uygulaması kapsamındaki Çeşme-Sakız Adası arasında çalışan firmalar tarafından seferlere 12-13 Ekim'de ara verildi.

Çeşme-Sakız Adası seferlerine ara verilince limanlar boş kaldı (DHA) Çeşme-Sakız Adası seferlerine ara verilince limanlar boş kaldı (DHA)

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Çeşme Ulusoy Limanı boş kalırken, acente yetkilisi Nezihe Ertürk, "Çeşme'de olan 3 firma ve Yunanistan'daki 1 Yunan firma olarak sefer yapmıyoruz. Yarın da yapmayacağız. Görüşmeler devam ediyor. Çarşamba günü toplantımız var ama eğer bir sonuç alamazsak önümüzdeki hafta sonu da devam edecek" dedi.

Çeşme-Sakız Adası seferlerine ara verilince limanlar boş kaldı (DHA) Çeşme-Sakız Adası seferlerine ara verilince limanlar boş kaldı (DHA)

Yunanistan'ın 10 Haziran tarihli karar gereği 0,50 sent olan uluslararası gemi liman güvenlik hizmeti ödemesinin kişi başı 5 avroya çıkarılmasının ardından satılan biletlerin muaf olacağı belirtildi. Şirket sahiplerinin, Sakız Belediyesi'nin geriye dönük ücretlerin tahsil edilmesini istediklerini söyleyerek Çeşme-Sakız Adası arasında çalışan Turyol-Ertürk-Sunrise ve Tilos feribot firmaları olarak ortak karar ile 12-13 Ekim'de karşılıklı olarak sefer yapmamaya karar verdiklerini duyurdu. Yoğun ilgi gören Türkiye'den Yunan Adaları'na kapıda vize uygulaması kapsamındaki Çeşme-Sakız Adası arasında çalışan firmalar tarafından seferlere 12-13 Ekim'de ara verildi. Firmaların turlara ara vermesiyle hafta sonu kuyrukların oluştuğu Çeşme Ulusoy Limanı da boş kaldı. Firmaların 2 gün kapalı kalmasıyla 3 bin kişinin Sakız Adası'na gidemediği belirtildi.

Acente yetkilisi Nezihe Ertürk, konuya ilişkin, "31 yıldır tur şirketindeyim ve ilk kez böyle bir şey görüyorum. Gerçekten şu andaki sessizlik ürkütücü. Sakız Adası'na gitmek istediğinizde bizden aldığınız biletin çok önemli bir kısmını liman vergilerine ödüyoruz. Liman vergilerine zam yapıldıkça biz de bunu bilet fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz. 10 Haziran tarihinde Sakız Adası Belediyesi 0,50 sent olan vergiyi 5 avroya çıkaracağını söyledi. Ancak biz zaten haziran, temmuz, ağustos biletlerini satmıştık" ifadelerini kullandı.

Çeşme-Sakız seferlerine ara! Liman sessiz, yolcular mağdur

Çeşme-Sakız Adası seferlerine ara verilince limanlar boş kaldı (DHA) Çeşme-Sakız Adası seferlerine ara verilince limanlar boş kaldı (DHA)

'HAFTA SONLARI BU KARARA DEVAM EDEBİLİRİZ'

Sakız Adası Belediyesi'ne geriye dönük bu 5 avroyu ödeyemeyeceklerini ilettiklerini söyleyen Ertürk, "Çok ılımlı karşıladılar. Buna bir çözüm yaratacaklarını söylediler. Fakat bu parayı alacağız dediler. Bu artık bizim maliyetlerimizin çok üstünde olduğu için ödeyemeyeceğimizi ifade ettik. Görüşmeler yapıldı ama henüz sonuç yok. Şu anda burada Çeşme'de olan 3 firma ve Yunanistan'daki 1 Yunan firma sefer yapmıyoruz. Yarın da yapmayacağız. Görüşmeler devam ediyor. Çarşamba günü bir toplantımız var ama eğer bir sonuç alamazsak önümüzdeki hafta sonu da devam edecek. Aslında çok sakıncalı bir eylem. Çok uzatamıyoruz. Hafta sonu daha çok tatil amaçlı gidenler olduğu için yapıyoruz. Ama onun dışında iş, sağlık, bir sürü nedenle seyahat ediliyor. Bu nedenle hafta içleri sefer yapıp hafta sonu tekrar duracağız" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!
ABD’nin Suriye kararına Türkiy’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır
Meteoroloji ve Valilik’ten İstanbul için sağanak uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat | İşte bölge bölge hava durumu...
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu: İsrain’in suçlarını dünyanın gözüne sokacağız | Sokak uyarısı!
Gaziantep’te aile faciası: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti! Akrabaları bir gün önce yaşananları anlattı
Kabinede değişiklik mi olacak? Başkan Erdoğan işareti verdi
Zalewski’den Galatasaray itirafı! Neden reddetti?
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı
Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?
ÖZEL | Galatasaray’dan flaş hamle! Ocak’ta Aslan olacak
CANLI | Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması
ÖZEL | Beşiktaş’a sürpriz sol bek! Friedel vatandaşını getiriyor
İstanbul’da polise bıçaklı saldırı! 4 ay önce çektiği video ortaya çıktı: Düelloya davet ediyorum
Başkan Erdoğan’dan Köfteci Yusuf değerlendirmesi: Denetimlerimiz devam edecek
Galatasaray’a Talisca müjdesi! İlk görüşme tamam
SON DAKİKA