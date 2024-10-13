İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bahçe duvarında çökme! Gece yarısı tahliye! CHP’li belediyeden yarım istinat izni

CHP'li belediye yarım istinat izni vermiş (DHA)

"İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI YARIM ÇEKİLMİŞ"

Bina sakini Recep Acar, "Evimizdeydik, yağmur yağdı. Bir gürültü geldi. Tüm millet dışarı çıktı. Baktık buradaki istinat duvarı, yarım çekilmiş. Belediye buraya kadar izin verdi, dediler. Yarın imza toplayacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. Toprak kayıyordu böyle yavaş yavaş sonra bizim B bloğu komple tahliye ettiler. Polisler ve zabıtalar geldi. Bazılarını belediye götürecekmiş, bazıları akrabalarının evine gidecekmiş. Herkes mağdur, bunun arkasında duracağız. İmza toplayacağız. Elimizden gelen neyse şikâyetçi olacağız. Gürültü duyduk, dışarı çıktık. Bir daha da eve giremedik. Şu ana kadar kimse giremedi evine" dedi.