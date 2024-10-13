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İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bahçe duvarında çökme! Gece yarısı tahliye! CHP'li belediyeden yarım istinat izni

İstanbul Küçükçekmece'de yağışın ardından 5 katlı binanın bahçe duvarında çökme meydana geldi. Bina gece yarısı tedbir amacıyla tahliye edilirken bina sakini bir vatandaş “Evimizdeydik, yağmur yağdı. Bir gürültü geldi. Tüm millet dışarı çıktı. Baktık buradaki istinat duvarı, yarım çekilmiş. Belediye buraya kadar izin verdi, dediler. Yarın imza toplayacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:13 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:14
İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bahçe duvarında çökme! Gece yarısı tahliye! CHP’li belediyeden yarım istinat izni

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Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bahçe duvarında, yağışın ardından çökme meydana geldi. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Küçükçekmece'de bir binanın bahçe duvarı çöktü (DHA)Küçükçekmece'de bir binanın bahçe duvarı çöktü (DHA)

Olay, saat 23.00 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağışın etkisiyle 5 katlı binanın bahçe duvarında çökme meydana geldi.

Gece yarısı bina tahliyesi (DHA)Gece yarısı bina tahliyesi (DHA)

Beton duvar ve toprak parçaları, binanın bitişiğinde devam eden inşaatın temel çukuruna çökerken, bina sakinleri, panikle binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bahçe duvarında çökme! Gece yarısı tahliye! CHP’li belediyeden yarım istinat izni

Polisler geniş güvenlik önlemleri aldı (DHA)Polisler geniş güvenlik önlemleri aldı (DHA)

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar binayı tahliye etmeye devam etti.

CHP'li belediye yarım istinat izni vermiş (DHA)CHP'li belediye yarım istinat izni vermiş (DHA)

"İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI YARIM ÇEKİLMİŞ"

Bina sakini Recep Acar, "Evimizdeydik, yağmur yağdı. Bir gürültü geldi. Tüm millet dışarı çıktı. Baktık buradaki istinat duvarı, yarım çekilmiş. Belediye buraya kadar izin verdi, dediler. Yarın imza toplayacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. Toprak kayıyordu böyle yavaş yavaş sonra bizim B bloğu komple tahliye ettiler. Polisler ve zabıtalar geldi. Bazılarını belediye götürecekmiş, bazıları akrabalarının evine gidecekmiş. Herkes mağdur, bunun arkasında duracağız. İmza toplayacağız. Elimizden gelen neyse şikâyetçi olacağız. Gürültü duyduk, dışarı çıktık. Bir daha da eve giremedik. Şu ana kadar kimse giremedi evine" dedi.

Sokakta kalan vatandaşlar akrabalarının yanına sığındı (DHA)Sokakta kalan vatandaşlar akrabalarının yanına sığındı (DHA)

Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına bir kısmı ise belediyenin belirlediği yerlere yerleştirileceği öğrenildi. Binanın durumu ise yapılacak olan incelemeler sonucunda açıklığa kavuşacak.

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