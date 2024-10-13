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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yeni haritayı yayınlayan MGM, yağışların Karadeniz’in kıyı kesimlerini etkileyeceğini belirterek sel ve su baskınları için tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Öte yandan sıcaklıkların da 6 derece düşeceğini açıklayan Meteoroloji Marmara için de saat verdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:53 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:56
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 10 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

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Bir gün sıcak bir gün soğuk hava ile karşılaştığımız bugünlerde yağışlar etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerinde hava sıcaklığının 6 derece düşeceği belirtilirken 10 ile de sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Özellikle Karadeniz kıyılarına dikkat çeken Meteoroloji sel ve su baskınları için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 29°C

Az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 10 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

MGM yeni hava durumu haritası (MGM internet sitesi)MGM yeni hava durumu haritası (MGM internet sitesi)

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 24°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 10 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 32°C

Az bulutlu

GAZİANTEP, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 31°C

Az bulutlu

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