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Bursa'da feci kaza: 4 yaralı

Bursa Osmangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 06:13 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 06:13
Bursa’da feci kaza: 4 yaralı

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Kültürpark Metro İstasyonu yanında meydana geldi.

Bursa'da bir araç takla attı (DHA)Bursa'da bir araç takla attı (DHA)

Edinilen bilgilere göre, O.S. idaresindeki 35 AE 0454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Bursa'da feci kaza: 4 yaralı (DHA)Bursa'da feci kaza: 4 yaralı (DHA)

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’da feci kaza: 4 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü O.S., yolcular E.A., E.D. ve T.B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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