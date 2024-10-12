Bursa’da feci kaza: 4 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü O.S., yolcular E.A., E.D. ve T.B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.