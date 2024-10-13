İkbal’in telefonu çözüldü, Ayşenur’un şifresi kırılamadı: Sur katili Semih Çelik ilk cinayetten sonra bakın ne yapmış!

Semih Çelik'in (19) çifte cinayeti Türkiye'nin kanını dondurdu. 10 gün önce İstanbul Fatih'teki Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Çelik, Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i (19) ve daha sonra da Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i (19) bıçaklayarak katletti. İkbal'in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak yaşamına son verdi. Psikolojik sorunları olan Çelik'le ilgili soruşturma sürerken yeni gelişmeler yaşandı. Genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konuldu. İkbal Uzuner'in cep telefonu çözüldü. Ayşenur Halil'in kullanımında olduğu İphone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

İHBARDA BULUNMUŞ

Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi. Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları tespit edildi. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameralarından elde edildi. Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.