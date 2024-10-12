Iğdır’da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli adliyede! DEM’li İl Başkanı’nın rolü ortaya çıktı

8 TERÖR ZANLISI ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının H.D tarafından gösterilen sığınaklarda arama yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Şahıs (H.D) tarafından gösterilerek tespit edilen sığınaklarda 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 5 şarjör ve 150 mühimmat ile bazı yaşamsal malzemeler ele geçirilmiş ve şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir. Bahse konu şüphelinin vermiş olduğu ifadeyle genişletilen kapsamlı soruşturma işlemleri çerçevesinde, polislerimizin şehit olduğu olayda patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen şüpheli DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk ile örgüte yardım yataklık yaptığı anlaşılan 6 kişi Iğdır'da ve 1 kişi İstanbul'da olmak üzere toplam 8 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış olup, söz konusu tahkikat işlemleri titizlikle yerine getirilerek farklı tespitlere yönelik araştırmalar devam etmektedir."