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Pazar yerinde dehşet! Kadın kılığında pazara gelip pazarcıyı vurdu

Çorum'da kadın kılığına giren silahlı bir saldırgan, pazarda Galip A.'yı (30) silahla vurdu. Ağır yaralanan Galip A., hastaneye kaldırılırken zanlı, polis tarafından hızla yakalandı.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 22:47 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 23:09
Pazar yerinde dehşet! Kadın kılığında pazara gelip pazarcıyı vurdu

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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda, saat 19.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Tezgahında satış yapan Galip A'ya kadın kılığına girmiş, yüzü maskeli bir saldırgan yaklaşıp eteğinin altına gizlediği tabancayı çıkararak peş peşe ateş etti.

KANLAR İÇİNDE KALAN PAZARCI HASTANEYE KALDIRILDI

Kasığına isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan Galip A., kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Galip A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren ve ismi açıklanmayan şüpheliyi ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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