Zonguldak’ta virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu

O.T.'nin kullandığı kömür yüklü tır, Zonguldak'ın Baştarla Mahallesi Güntepe Caddesi'nde virajı alamayarak bir evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve AFAD ekipleri, ters dönen araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
Tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)
ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
Tır, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü O.T.'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.