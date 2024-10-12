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Zonguldak'ta virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu

Zonguldak'ta kömür yüklü bir tır, virajı alamayarak bir evin bahçesine devrildi. AFAD ekipleri, tırda mahsur kalan sürücüyü kurtarma çalışması başlattı, ancak yapılan sağlık kontrollerinde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 01:46 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 01:46
Zonguldak’ta virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu

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O.T.'nin kullandığı kömür yüklü tır, Zonguldak'ın Baştarla Mahallesi Güntepe Caddesi'nde virajı alamayarak bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve AFAD ekipleri, ters dönen araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)Tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Tır, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü O.T.'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

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