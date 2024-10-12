Zonguldak’ta virajı alamayan tır evin bahçesine uçtu

O.T.'nin kullandığı kömür yüklü tır, Zonguldak'ın Baştarla Mahallesi Güntepe Caddesi'nde virajı alamayarak bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve AFAD ekipleri, ters dönen araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.