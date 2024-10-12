Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD açıkladı: Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem (Ekran Görüntüsü)

Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Afyonkarasihar'da saat 03.14 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem yerin 10.26 kilometre derinliğinde oldu.

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Yer: Merkez (Afyonkarahisar)

Tarih: 2024-10-13

Saat: 03:14:31 TSİ

Enlem: 38.79306 N

Boylam: 30.43944 E

Derinlik: 10.26 km