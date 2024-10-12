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AFAD açıkladı: Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 03:24 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 04:04
AFAD açıkladı: Afyonkarasihar’da 4.4 büyüklüğünde deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD açıkladı: Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem (Ekran Görüntüsü)AFAD açıkladı: Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem (Ekran Görüntüsü)

Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Afyonkarasihar'da saat 03.14 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem yerin 10.26 kilometre derinliğinde oldu.

Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Merkez (Afyonkarahisar)
Tarih: 2024-10-13
Saat: 03:14:31 TSİ
Enlem: 38.79306 N
Boylam: 30.43944 E
Derinlik: 10.26 km

Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem (AA)Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem (AA)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
13-10-2024 03:14:31 38.7931 30.4394 10.26 MW 4.4 Merkez (Afyonkarahisar) 639928
13-10-2024 00:25:10 37.8419 36.1433 7.05 ML 2.4 Saimbeyli (Adana) 639927
12-10-2024 23:54:39 40.1244 40.9561 7.03 ML 1.9 Aziziye (Erzurum) 639925
12-10-2024 23:47:26 38.8022 37.9781 7.02 ML 1.5 Hekimhan (Malatya) 639926
12-10-2024 23:29:19 39.9056 41.5553 4.66 ML 3.8 Pasinler (Erzurum) 639924
12-10-2024 22:44:44 35.9728 30.1356 9.49 ML 2.9 Akdeniz - [31.87 km] Demre (Antalya) 639923
12-10-2024 22:33:21 37.7217 26.8442 7.31 ML 2.0 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.62 km] Söke (Aydın) 639921

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