Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Afyonkarasihar'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Afyonkarasihar'da saat 03.14 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem yerin 10.26 kilometre derinliğinde oldu.
Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Merkez (Afyonkarahisar)
Tarih: 2024-10-13
Saat: 03:14:31 TSİ
Enlem: 38.79306 N
Boylam: 30.43944 E
Derinlik: 10.26 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|EventID
|13-10-2024 03:14:31
|38.7931
|30.4394
|10.26
|MW
|4.4
|Merkez (Afyonkarahisar)
|639928
|13-10-2024 00:25:10
|37.8419
|36.1433
|7.05
|ML
|2.4
|Saimbeyli (Adana)
|639927
|12-10-2024 23:54:39
|40.1244
|40.9561
|7.03
|ML
|1.9
|Aziziye (Erzurum)
|639925
|12-10-2024 23:47:26
|38.8022
|37.9781
|7.02
|ML
|1.5
|Hekimhan (Malatya)
|639926
|12-10-2024 23:29:19
|39.9056
|41.5553
|4.66
|ML
|3.8
|Pasinler (Erzurum)
|639924
|12-10-2024 22:44:44
|35.9728
|30.1356
|9.49
|ML
|2.9
|Akdeniz - [31.87 km] Demre (Antalya)
|639923
|12-10-2024 22:33:21
|37.7217
|26.8442
|7.31
|ML
|2.0
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.62 km] Söke (Aydın)
|639921