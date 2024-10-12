Diyarbakır’da dünür aileler arasında silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dünür aileler arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Aziz Mahmutoğulları Caddesi'ndeki Genç İpekçi Apartmanı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle Muhammed Ali Baran (29) ile eşi E.B. arasında başlayan tartışmanın diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

Muhammed Ali Baran ve Vedat Baran hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada, Muhammed Ali Baran ve akrabası Vedat Baran (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.

3 kişiyi yakaladı (Fotoğraf: AA)

BİR ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.B., annesi R.Ş. ve kardeşi A.Ş. (23) olmak üzere 3 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili başka bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor (Fotoğraf: AA)