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Van'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı!

Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyonetinin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 09:33 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 09:33
Van’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı!

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Van'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araç ile belediyeye ait çöp kamyonetinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Van- Ağır karayolunun Müftüoğlu kavşağında meydana eldi.

Ertuğrul Mete yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen belediyeye ait çöp kamyoneti ile çarpıştı.

Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı (DHA)Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı (DHA)

1 ÖLÜ 4 YARALI!
Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı (DHA)Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı (DHA)

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Nurhan Bedir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

4 yaralının tedavisi devam ederken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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