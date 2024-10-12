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HAVA DURUMU | Kış kapıya geldi dayandı! Tarih verildi! Sıcaklık düşecek! İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; Yurt genelinde mevsim normallerinde devam eden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yavaş yavaş düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini ifade etti. Öte yandan İstanbul için sağanak uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 11:01
HAVA DURUMU | Kış kapıya geldi dayandı! Tarih verildi! Sıcaklık düşecek! İstanbul için kritik uyarı

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Meteoroloji Genel Müdrülüğü'nden alınan son bilgilere göre; Yurt genelinde mevsim normallerinde devam eden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Son yayımlanan raporda hava sıcaklığının, Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Kış kapıya geldi dayandı! Tarih verildi! Sıcaklık düşecek! İstanbul için kritik uyarı

13 Ekim Pazar Hava Durumu13 Ekim Pazar Hava Durumu

Yağışların; İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIŞLIKLARINIZI ÇIKARIN
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için sağanak uyarısında bulunarak, sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve Anadolu'ya kar düşeceğini söyledi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağmur var. Su baskınları yapabilir. Önce Avrupa yakasında başlar daha sonra Anadolu yakasını da içine alır. Dikkat edilmeli.

Bugün öğlen saatlerinde Marmara'da başlayacak kuvvetli yağış Batı Karadeniz bölgesinide etkileyecek. Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Düzce, Bartın, Zonguldak kuvvetli yağış etkili olacak. Sıcaklık 3-4 derece düşecek. İstanbul 23 C.

Önümüzdeki hafta 2. yarısından sonra kışlıklarınızı çıkartın. Sobaları hazırlayın. Perşembeden itibaren kışa dönük sonbahar havası geliyor. Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'da kar yağışı da görülecek. Sıcaklık yağışla 10 derece düşecek.

İŞTE BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Kış kapıya geldi dayandı! Tarih verildi! Sıcaklık düşecek! İstanbul için kritik uyarı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saaatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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