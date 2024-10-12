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'Tık' peşinde koşmaya devam: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat TAKVİM'e konuştu!

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat, eşinin sosyal medya paylaşımlarını savundu. Engin Polat, "Büyük bir kesim bizden paylaşım beklediklerini söylüyor. Özlediklerini belirtiyor. Eşim de ben de çok karışık duygular içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 07:04
’Tık’ peşinde koşmaya devam: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat TAKVİM’e konuştu!

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Şatafatlı hayatıyla gündem olan ve kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 10 ay süren tutukluluklarının ardından geçen günlerde tahliye olmuştu.

Dilan Polat'ın ve eşi Engin Polat, TAKVİM'e son dönemde gündem olan konulara yönelik açıklamalar yaptı.

Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

'KURBAN EDİLMESİN'
Engin Polat, "Eşim şikayete tabi olmayan kamu davası yönünden beraat etti. Ben de konut dokunulmazlığını ihlalden şikayete tabi olmaması sebebiyle 1 yıl 11 ay ceza aldım ve ertelenmesine karar verildi. Umarız adalet sosyal medyaya kurban edilmez. Eşim sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı için fenomen oldu.

Engin Polat, oğlu Milan Efe’yle yakından ilgilendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Engin Polat, oğlu Milan Efe’yle yakından ilgilendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Cezaevinden çıktıktan sonra nasıl davranması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşadık.

’Tık’ peşinde koşmaya devam: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat TAKVİM’e konuştu!

Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bir kesim paylaşımların hiç yapılmamasının uygun olacağını, bir kesim ise özledikleri için sitem ederek paylaşım beklediklerini dile getirdi. Kafamız çok karışık." ifadelerini kullandı.

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’Tık’ peşinde koşmaya devam: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat TAKVİM’e konuştu!
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