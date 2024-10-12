’Tık’ peşinde koşmaya devam: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat TAKVİM’e konuştu!

Dilan Polat'ın ve eşi Engin Polat, TAKVİM 'e son dönemde gündem olan konulara yönelik açıklamalar yaptı.

Şatafatlı hayatıyla gündem olan ve kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat , 10 ay süren tutukluluklarının ardından geçen günlerde tahliye olmuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

'KURBAN EDİLMESİN'

Engin Polat, "Eşim şikayete tabi olmayan kamu davası yönünden beraat etti. Ben de konut dokunulmazlığını ihlalden şikayete tabi olmaması sebebiyle 1 yıl 11 ay ceza aldım ve ertelenmesine karar verildi. Umarız adalet sosyal medyaya kurban edilmez. Eşim sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı için fenomen oldu.