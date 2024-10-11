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Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyon! Gözaltına alınan 11 şüphelinden 2'si tutuklandı

Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin kredi çekemeyenlere faizle para verdiği, geri ödemeyenlerin de mallarını zorla aldığı belirlendi. Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirilmişti.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 01:45 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 01:45
Sakarya’da iki suç örgütüne yönelik operasyon! Gözaltına alınan 11 şüphelinden 2’si tutuklandı

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Sakarya'da polis ekiplerinin 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarında, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyon (AA)Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyon (AA)

Kentte bankalarda kara listede olması sebebiyle kredi alamayan kişilere, yüksek faizle çek ve senet karşılığında para sattıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen soruşturmada 2 ayrı suç örgütünün üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşılığını yaptığı belirlenen S.D. ve İ.A ile birlikte O.V., V.K., H.A., S.C.A., B.B., İ.K., H.Z., S.Z. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin para verdikleri kişilerden tahsilat yapamadıkları, kişilerin mallarına el koydukları öğrenildi.

Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyon (AA)Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyon (AA)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'da polis ekiplerinin 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarında gözaltına alınan 11'den şüpheliden İ.A. ve İ.K. tutuklanırken, S.D., O.V., V.K., H.A., S.C.A., B.B., H.Z., S.Z. ve M.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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