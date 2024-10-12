Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Cani komşu önce boğmuş sonra ezmiş...

KARDEŞİM 3 KEZ GÖMÜLDÜ Kız kardeşinin 3 kez toprağa gömüldüğünü anlatan Ebru Karaca, "Kardeşim canice öldürüldü. Edindiğimiz bilgilere göre cinayet Alaşehir Türkmen Köyü'nde yaşanmış. Katil Pelin'i Türkmen Köyü'ne gömmeye çalışmış. Ancak orada yakalanabileceğini düşündüğü için cesedi Eşme'ye götürmüş. İkinci kez Eşme Gölet kenarına gömmüş. Kardeşimin cesedi Eşme'den çıkarıldıktan sonra üçüncü kez cenaze töreninin ardından mezara defnedildi. Kardeşim 3 kez toprak gördü" dedi.

Talihsiz genç kızın Ali Uysal tarafından evlerinin yakın olan kırsal Türkmen Mahallesi'nde öldürüldükten sonra burada toprağa gömüldüğü, ancak yakalanabileceğini düşünerek cesedi yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine arabayla taşıdığı, ikinci kez buraya gömdüğü belirlendi.

ÖNCE BOĞDU SONRA ARABAYLA GEÇTİ Pelin Karaca 'nın katil Ali Uysal tarafından önce boğularak öldürüldüğü, daha sonra olaya kaza süsü vermek için araba ile üzerinden geçildiği anlaşıldı.

Pelin Karaca (Fotoğraf: DHA)

ORTADA 280 BİN LİRA KAYIP

280 bin liralık paralarının da kaybolduğunu anlatan Ebru Karaca, "Annemin bir 700 metrekare bir arazisi vardı. Katil Ali Uysal, annemin üzerine olan araziyi vekâletname ile 280 bin liraya satmış. Şu an bu para ortada yok. Bu paranın akıbetini de bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"ACIMIZI TARİF EDEMİYORUZ"

Acılı abla Ebru Karaca, "Cumhurbaşkanımız annem ve babamla görüştü. Başsağlığı diledi. En ağır ceza ne ise katile o verilsin. Gencecik 21 yaşında bir genç kız cinayete kurban gitti. Kardeşim gitti. Bir ananın yüreği yandı. Bizi mahvetti. Büyük bir acı yaşadık. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok üzgünüz. Acımızı tarif edemiyoruz" dedi.

KATİLE ABİ DEDİK, ANNESİNE 'ANNE' DEDİK

Katil Ali Uysal'ı ailelerinden biri gibi gördüklerini anlatan Ebru Karaca, "Ali Uysal'a hep abi dedik. Annesine 'anne' dedik. Evimize kadar aldık. Ekmeğimizi paylaştık. Derdimizi ona anlattık. Yeri geldi ağladık. Yeri geldi güldük. Cinayeti neden işlediğine dair aklımıza hiçbir sebep gelmiyor. Kazayla öldürdüğünü söylemiş. Asla buna inanmıyoruz. Yalan söylüyor. Polislerden aldığımız bilgiye göre ilk önce boğmuş, daha sonra arabayla ezmiş çocuğu. Kaza süsü vermek için böyle bir şey yapmış" dedi.