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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Gemi trafiği çift taraflı askıya alındı

İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında arıza yaptı. Gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 17:04
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Gemi trafiği çift taraflı askıya alındı

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İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında arıza yaptı. Gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.


Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 Römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı."

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

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