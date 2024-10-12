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Adana'da dehşet anları! Dünürünü sokak ortasında öldürdü

Adana'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı dünürünü tabancayla başından vurarak öldürdü. Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan Nazmi Ç.'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 23:09 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 23:09
Adana’da dehşet anları! Dünürünü sokak ortasında öldürdü

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Korkunç olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Ç. (51), boşanma aşamasında olan kızının kayınbabası Abdulkadir Tozkoparan (47) ile sokakta karşılaştı.

KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Dünürler arasında çıkan tartışmada Nazmi Ç., tabancayla Abdulkadir Tozkoparan'ı silahla başından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan Nazmi Ç.'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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