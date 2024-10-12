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Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı: 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 19:56 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 19:59
Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı: 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır.

Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı (Takvim.com.tr)Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı (Takvim.com.tr)

174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir.

Uçağın tekeri patladı

Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı (Takvim.com.tr)Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı (Takvim.com.tr)

Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir.

Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı: 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı (Takvim.com.tr)Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı (Takvim.com.tr)
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