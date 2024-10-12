Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı: 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: Corendon Hava Yolları na ait TC TJV tescil numaralı Münih - Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır.

Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerliği patladı (Takvim.com.tr)



174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir.