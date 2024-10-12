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Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan'da yapılan kazı çalışmalarında oluşan su birikintisine düşen Eda Nur Gezer (5), can verdi. İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de görevli makine teknikeri Furkan K, tutuklandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

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İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan'da yapılan kazı çalışmalarında oluşan su birikintisine düşen Eda Nur Gezer (5), can verdi. İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de görevli makine teknikeri Furkan K, tutuklandı. İstanbul Valiliği, İBB'de çalışan memur Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D, Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında soruşturma izni verdi. Bölgenin Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olduğu, denetim, gözetim, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için gereken talimatların verilmediği belirtildi.

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