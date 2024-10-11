Şişli'de koca dehşeti! Tartıştığı eşini öldürüp kaçtı

İstanbul Şişli'de karısını silahla vurarak öldürdü (DHA)

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Gülcan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şişli'de kocası tarafından öldürülen Gülcan U. ( DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Gülcan U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öldürülen Gülcan U. ve eşi Yılmaz U.