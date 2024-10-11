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Şişli'de koca dehşeti! Tartıştığı eşini öldürüp kaçtı

İstanbul Şişli'de feci bir olay yaşandı. Yılmaz U. isimli şahıs tartıştığı eşini silahla vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Gülcan U. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:29 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:29

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Şişli'de eşi ile tartışan Yılmaz U., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından eşi Gülcan U.'yu silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Şişli'de tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü (DHA) İstanbul Şişli'de tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü (DHA)

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Akıllara durgunluk veren olay Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında tartışma çıktı.

Şişli'de kocası tarafından öldürülen Gülcan U. ( DHA) Şişli'de kocası tarafından öldürülen Gülcan U. ( DHA)

EŞİNİ SİLAHLA VURAN KOCA KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yılmaz U., eşini silahla vurdu ve olay yerinden kaçtı.

İstanbul Şişli'de karısını silahla vurarak öldürdü (DHA) İstanbul Şişli'de karısını silahla vurarak öldürdü (DHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Gülcan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şişli'de kocası tarafından öldürülen Gülcan U. ( DHA)Şişli'de kocası tarafından öldürülen Gülcan U. ( DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Gülcan U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öldürülen Gülcan U. ve eşi Yılmaz U.

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