Şişli'de koca dehşeti! Tartıştığı eşini öldürüp kaçtı

Şişli'de eşi ile tartışan Yılmaz U., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından eşi Gülcan U.'yu silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Şişli'de eşi ile tartışan Yılmaz U., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından eşi Gülcan U.'yu silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Akıllara durgunluk veren olay Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında tartışma çıktı.
EŞİNİ SİLAHLA VURAN KOCA KAÇTI
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yılmaz U., eşini silahla vurdu ve olay yerinden kaçtı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Gülcan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Gülcan U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Öldürülen Gülcan U. ve eşi Yılmaz U.