CHP’li belediyenin hizmet komedisine vatandaştan mezar taşlı cevap!

Ayazma Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesinde ilginç bir olay yaşandı. Mahalle sakinleri ve çalışanlar, geçtiğimiz aylarda bahçeye peyzaj yapılması için CHP'li İzmit Belediyesine dilekçe verdi. Ancak belediye ekipleri sadece bir toprak yığını bıraktı ve herhangi bir çalışma yapmadan ayrıldı. Bahçeye bırakılan toprağın üzerine bazı kişiler tahta yerleştirerek mezar görüntüsü oluşturdu. Bu manzarayı gören vatandaşlar, bahçede gerçekten bir mezar olduğunu zannederek dua etmeye başladı.

Çalışanlar bu durumu düzeltmek için yeniden belediye ile görüştü ancak netice elde edilemedi. Mezar görünümlü toprak yerinden kaldırılmadığı gibi herhangi bir peyzaj çalışması da yürütülmedi.

'MEZARLIK MI, YOKSA SAĞLIK OCAĞI BAHÇESİ Mİ?'

Mahalle sakini Sevda Karaoğlan, "Bu sağlık ocağı bizim şehrimizin merkezinde olan bir yer. Bir toprak yığını gördüm ve şok oldum. Mezarlık mı, yoksa sağlık ocağı bahçesi mi? Hiçbir anlam veremiyoruz. Otlar dizimize kadar gelmiş. Her şeyi doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, çalışanlardan beklememeliyiz. Bizler çöp vergisi ödüyoruz. Biz bunu neden ödüyoruz? Ne işe yarıyor çevre, çöp vergisi. Yarın öbür gün kar, yağmur yağacak. İnsanlar uzun atlama yaparak mı içeriye girecek?" ifadelerini kullandı.

'ACABA BİRİNİ ÖLDÜRÜP BURAYA MI GÖMDÜLER?'

Sağlık ocağının bahçesinde çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Karaoğlan, "Bu otlar temizlenebilir, peyzaj çalışması yapılabilir. Aşağıdaki sağlık ocağına gidiyorum. Orası çok güzel. Çocuklar için park bile yapılmış. Buraya neden yapılamıyor? Bazı şeyleri sosyal medyadan mı duyurmalıyız? Dilekçe veriyoruz ilgilenilmiyor. Allah'tan sosyal medya var ki sesimizi duyurabiliyoruz. Ben sağlık ocağına girdiğimde bahçede mezarlık yığını gibi bir şey görmek istemiyorum. Görünce, 'Acaba birini öldürüp buraya mı gömdüler?' diye düşündüm. Trajikomik olaylar yaşıyoruz. Ödediğimiz vergilerin karşılığını görmek istiyoruz. Ben böyle bir manzara ile karşılaşmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

'2 TANE EL ARABASI TOPRAK YIĞINI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ OLMAZ'

Gördüğü tuhaf manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş, "Ara ara sağlık ocağına sağlık kontrollerimiz için geliyoruz. Buraya mezar büyüklüğünde toprak dökülmüş, eşime de bunun manasının ne olduğunu sordum. Çevre düzenlemesi desek 2 tane el arabası toprak yığını ile çevre düzenlemesi olmaz. Tahta da dikmişler tam mezar olmuş. Çok garip ve yakışıksız. Mezar olmuş burası" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Sağlık ocağının bahçesinde mezarlık var. Akşama helvasını yapacağız, mevlit okutacağız" açıklamasında bulundu.