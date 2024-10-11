Kocaeli’de dayı dehşeti! Otobüsün içinde 40 yerinden bıçaklandı

Kocaeli'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Enes Yiğit T. eşiyle gönüllü olarak kaçarak evlendi. Ancak bütün aile isterken, kızın dayısı Volkan A. bu evliliğe razı gelmedi. Volkan A., Enes Yiğit T.'ye kin gütmeye başladı. Daha sonra Enes Yiğit T., Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsüne bindi. O sıra da Volkan A., yolcuların gözü önünde Enes Yiğit T.'yi 40 yerinden bıçakladı ve arka kapıdan inerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Enes Yiğit T.'yi hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'YENİ BEBEĞİ OLMUŞTU'

Polis ekipleri katil zanlısı Volkan A.'yı gözaltına aldı. Talihsiz adamdan geriye bebeği ile çekilmiş fotoğrafları kaldı.