Adana’da molotoflu kundaklama! Damat ve kardeşi kayınpederinin evini yaktı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre eşi Eren Ö.'den bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine döndü. Eren Ö., eşini ikna etmek için kardeşi Mert Ö. ile birlikte kayınpederinin evine gitti.
Adana'da molotof kokteyli kundaklama (DHA)
DARBETTİĞİ YETMEDİ BİR DE EVİ KUNDAKLADI!
Fadime Ö.'nün eve dönmek istememesi üzerine çıkan tartışmada eşi tarafından yine darbedildi.
Yaşanan arbede sırasında damat ve kardeşi, molotof kokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp kaçtı.
Adana'da saldırgan damat ve kardeşi kayınpederinin evini kundakladı (DHA)
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ!
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Çıkan yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.