Adana’da molotoflu kundaklama! Damat ve kardeşi kayınpederinin evini yaktı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre eşi Eren Ö.'den bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine döndü. Eren Ö., eşini ikna etmek için kardeşi Mert Ö. ile birlikte kayınpederinin evine gitti.