PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Adana'da molotoflu kundaklama! Damat ve kardeşi kayınpederinin evini yaktı

Adana'da bir kişi evi terk eden eşinin babaevine giderek önce eşini darbetti. Ardından kayınpederinin evine molotof kokteyli atarak evi kundakladı. Yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, saldırgan damat ve kardeşi gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 00:45 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 00:45
Adana’da molotoflu kundaklama! Damat ve kardeşi kayınpederinin evini yaktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre eşi Eren Ö.'den bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine döndü. Eren Ö., eşini ikna etmek için kardeşi Mert Ö. ile birlikte kayınpederinin evine gitti.

Adana'da molotof kokteyli kundaklama (DHA)Adana'da molotof kokteyli kundaklama (DHA)

DARBETTİĞİ YETMEDİ BİR DE EVİ KUNDAKLADI!

Fadime Ö.'nün eve dönmek istememesi üzerine çıkan tartışmada eşi tarafından yine darbedildi.
Yaşanan arbede sırasında damat ve kardeşi, molotof kokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp kaçtı.

Adana'da saldırgan damat ve kardeşi kayınpederinin evini kundakladı (DHA)Adana'da saldırgan damat ve kardeşi kayınpederinin evini kundakladı (DHA)

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Çıkan yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Molotof kokteyli atarak evi kundaklayan saldırgan damat cep telefonu kameralarına yansıdı (DHA)Molotof kokteyli atarak evi kundaklayan saldırgan damat cep telefonu kameralarına yansıdı (DHA)

İNCELEME BAŞLATILDI: KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli damat ile kardeşini gözaltına aldı.
İki kardeşin saldırı anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail Beyrut’un merkezine saldırdı! | Saldırının hedefinde kim var? | BM’den İsrail’e uyarı: Lübnan’ı terk edin | Dışişleri’nden UNIFIL tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!
Balkanlar’ın en büyüğü... Başkan Erdoğan’dan Namazgah Cami açılışında İsrail uyarısı: Karşısında durmak hepimizi görevi!
Lübnan’dan tahliye edilen sivilleri taşıyan gemi Mersin’e ulaştı! Vatandaşlar ilk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk
ÖZEL | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Ortalık karıştı
Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’ın röportajına tepki yağdı: Reçetenin sırrı domuz muydu?
Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: 3 metreden 3 kurşun! 250 bin detayı...
93 gündür oğlu kayıp olan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! Hayatından endişe ediyorum demişti
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklama
İsrailli bakan Bezalel Smotrich’in Şam’a kadar uzanan Yahudi devleti hayali | Takvim günler önce yazdı... Esad’ı bekleyen tehlike
Edirnekapı Surlarına demir Bariyerli önlem! Sur kasabı Semih Çelik’in çanta gizemi çözüldü
CHP’li Maltepe Belediyesi’den cami önünde canlı heykel skandalı!
REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste
ÖZEL | Fenerbahçe’nin gündemindeki yıldız için menajerinden açıklama!
SON DAKİKA