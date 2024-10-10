PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yedi araç birbirine girdi. feci kazada çok sayıda yaralı var!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 01:01 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 01:01
Bursa’da 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit Boğazı'nda, Abdil Ö. (45) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına çarptı.

Kaza maddi hasarla atlatılırken, trafik ekipleri kamyonun çekiciyle kurtarılması için saat 21.00 sıralarında karayolunu kontrollü olarak ulaşıma kapattı. Duran trafiği fark etmeyen Ahmet Ç. (50) yönetimindeki kamyon, önünde duran İbrahim Y. (35) idaresindeki otomobile, ardından Orçun U.(27) yönetimindeki otomobile, ardından sırasıyla Yaşar Ö. (57) idaresindeki kamyonete, Süleyman Y. (35) yönetimindeki kamyonete, Mehmet D. (40) yönetimindeki kamyona çarparak durabildi.

Bursa'daki feci kazada 7 araç birbirine girdi (Fotoğraf: İHA)Bursa'daki feci kazada 7 araç birbirine girdi (Fotoğraf: İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, önünde duran Ercan G. (36) yönetimindeki otomobile çarparak durdu. Sekiz aracın karıştığı kaza sonucunda, kamyonun sürücüsü Ahmet Ç., kamyonun sürücüsü Mehmet D. ve kamyonetteki yolcular Refika Sezen T. (17) ile Hilal Ö. (23) yaralandı.

Olay yerinde sıkışan bir sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dört yaralı, kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: İHA)Yaralılar hastaneye kaldırıldı (Fotoğraf: İHA)

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA