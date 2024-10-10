Bursa’da 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit Boğazı'nda, Abdil Ö. (45) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına çarptı.
Kaza maddi hasarla atlatılırken, trafik ekipleri kamyonun çekiciyle kurtarılması için saat 21.00 sıralarında karayolunu kontrollü olarak ulaşıma kapattı. Duran trafiği fark etmeyen Ahmet Ç. (50) yönetimindeki kamyon, önünde duran İbrahim Y. (35) idaresindeki otomobile, ardından Orçun U.(27) yönetimindeki otomobile, ardından sırasıyla Yaşar Ö. (57) idaresindeki kamyonete, Süleyman Y. (35) yönetimindeki kamyonete, Mehmet D. (40) yönetimindeki kamyona çarparak durabildi.