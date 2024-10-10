Bursa’da 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kaza maddi hasarla atlatılırken, trafik ekipleri kamyonun çekiciyle kurtarılması için saat 21.00 sıralarında karayolunu kontrollü olarak ulaşıma kapattı. Duran trafiği fark etmeyen Ahmet Ç. (50) yönetimindeki kamyon, önünde duran İbrahim Y. (35) idaresindeki otomobile, ardından Orçun U.(27) yönetimindeki otomobile, ardından sırasıyla Yaşar Ö. (57) idaresindeki kamyonete, Süleyman Y. (35) yönetimindeki kamyonete, Mehmet D. (40) yönetimindeki kamyona çarparak durabildi.

Bursa'daki feci kazada 7 araç birbirine girdi (Fotoğraf: İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, önünde duran Ercan G. (36) yönetimindeki otomobile çarparak durdu. Sekiz aracın karıştığı kaza sonucunda, kamyonun sürücüsü Ahmet Ç., kamyonun sürücüsü Mehmet D. ve kamyonetteki yolcular Refika Sezen T. (17) ile Hilal Ö. (23) yaralandı.

Olay yerinde sıkışan bir sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dört yaralı, kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.