Özellikle bu kürle karıştırıldığında çok etkili: Hastane yolunu unutturan şifalı karışım

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Alternatif tıp çoğu hastalığa doğal yollardan şifa sağlıyor. Vücutta oluşan çeşitli yaralar ise bu karışımla kısa sürede iyileşme gösteriyor. Peki hastane yolunu unutturan bu karışım ne? Hangi kürle karıştırıldığında ekstra fayda sağlıyor? İşte habere ilşkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Kötü kolesterolü düşürüyor Zeytinyağının faydaları arasında kötü kolesterolü düşürmesi, sindirim sistemini iyileştirmesi ve kanser riskini azaltması yer alıyor. Ayrıca hücre duvarlarını güçlendirip karaciğeri temizleme özelliği de dikkat çekiyor.