SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Özellikle bu kürle karıştırıldığında çok etkili: Hastane yolunu unutturan şifalı karışım

Zeytinyağı sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Canan Karatay, Osman Müftüoğlu ve İbrahim Saraçoğlu gibi önde gelen uzmanlar zeytinyağı tüketimini sürekli olarak öneriyorlar. Özellikle zeytinin yenmesi, çekirdeklerinin yutulması ve zeytinyağına ekmek bandırılması gerektiğinin altını çiziyorlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:07
Özellikle bu kürle karıştırıldığında çok etkili: Hastane yolunu unutturan şifalı karışım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Alternatif tıp çoğu hastalığa doğal yollardan şifa sağlıyor. Vücutta oluşan çeşitli yaralar ise bu karışımla kısa sürede iyileşme gösteriyor. Peki hastane yolunu unutturan bu karışım ne? Hangi kürle karıştırıldığında ekstra fayda sağlıyor? İşte habere ilşkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kötü kolesterolü düşürüyor

Zeytinyağının faydaları arasında kötü kolesterolü düşürmesi, sindirim sistemini iyileştirmesi ve kanser riskini azaltması yer alıyor. Ayrıca hücre duvarlarını güçlendirip karaciğeri temizleme özelliği de dikkat çekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özellikle bu kür ile beraber tüketilmeli

Zeytinyağının kahvaltıda karabiber, kırmızı pul biber, kekik ve zerdeçalla karıştırılıp limon sıkılarak tüketilmesi öneriliyor. Bu karışım vücudu onararak hastalıkları uzak tutmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar bu tür bir kürün düzenli tüketiminin sağlık üzerinde önemli etkiler yarattığını vurguluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu bileşiğe dikkat

Osman Müftüoğlu zeytin ve zeytinyağında bulunan oleuropeinin önemine dikkat çekiyor. Bu fenolik bileşik zeytin ağacının doğal savunma mekanizmasının bir parçası olarak öne çıkıyor ve yaşlı zeytin ağaçlarından elde edilen sızma zeytinyağlarının daha değerli olmasını sağlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Osteoporoz ile etkin mücadele

Bilimsel araştırmalar düzenli sızma zeytinyağı tüketiminin osteoblast oluşumunu artırarak kemik kaybını azaltabileceğini gösteriyor. Günde sadece iki yemek kaşığı sızma zeytinyağı tüketimi kemik sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak zeytinyağı sağlık açısından sayısız fayda sunan doğal bir besin. Uzmanların önerilerini dikkate alarak günlük beslenmenizde zeytinyağına yer vermek sağlığınızı koruma yolunda önemli bir adım olabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Balkan seferinde: Arnavutluk’tan sonra Belgrad
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! Van Gölü sahilinde başörtüsü bulundu
Memur ve memur emeklisine ocak zammı! Merkez Bankası yeni anketi açıkladı! İpucu geldi! En düşük maaş 43 bini geçecek
Emekli zammı için tahmin değişti! Merkez Bankası’nın anketi sonrası yeni oran... Maaşlar ne kadar olacak?
Lübnan’dan tahliye edilen sivilleri taşıyan gemi Mersin’e ulaştı! Vatandaşlar ilk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk
İran’dan Körfez’e İsrail ve ABD tehdidi! Biden ile Netanyahu’dan İran pazarlığı: Tel Aviv ne zaman saldıracak?
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!
Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’ın röportajına tepki yağdı: Reçetenin sırrı domuz muydu?
CHP’li İBB karabataklığa saplandı! 2 ayrı ihale aynı şirket: Özgür Karabat’tan 4 yılda 4 milyarı aşkın vurgun
Kasko seçerken nelere dikkat edilmeli? Düşük teminatlı tekliflerden kaçının! İşte yapılması gerekenler...
Balkanlar’ın en büyüğü... Başkan Erdoğan’dan Namazgah Cami açılışında İsrail uyarısı: Karşısında durmak hepimizi görevi!
Rapçi Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü! Telif bile aldığı ortaya çıktı! Sözde Rapçi Maho G. ise şehitlerimize hakaret etti
Primi tamamla tazminatı al | 8 Eylül 1999’u kaçıranlar dikkat! Kıdem için en az kaç gün çalışmış olmak gerekiyor?
ÖZEL | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Ortalık karıştı
İş kurana 125 bin TL destek! Genç girişimcilere hem vergi hem prim avantajı: Kimler yararlanıyor?
SON DAKİKA