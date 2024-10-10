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HAVA DURUMU | Meteoroloji 11 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor | 10 Ekim 2024 hava durumu

“Bugün hava nasıl olacak” sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. MGM 11 ili tek tek sayarak özellikle Marmara için tarih verdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:57
HAVA DURUMU | Meteoroloji 11 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor | 10 Ekim 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre, 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara için saat veren Meteoroloji aynı zamanda sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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EGE

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 28°C

Az bulutlu

DENİZLİ, 32°C

Az bulutlu

İZMİR, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA, 27°C

Parçalı bulutlu

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR, 28°C

Az bulutlu

KONYA, 29°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 29°C

Az bulutlu

VAN, 23°C

Az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 33°C

Az bulutlu ve açık

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