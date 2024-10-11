Başakşehir’de dehşet anları: Önüne gelene bıçak salladı!

HAZIRLIK YAPTIĞI ANLAR KAMERADA M.G., saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı.

M.G.'nin hazırlandığı, kafede oturan bir kişiye bıçakla saldırıp yaralaması ve kaldırımda yürüyen bir kişiye de bıçakla saldırması güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"HİÇ KİMSE BİRBİRİNİ TANIMIYOR"

Kafe sahibi Bülent Yağlıcı, "Hala biz olayın şokundayız. Arkadaşımız hastanede. Bir anda genç, maskeli bir kişi geldi, bıçağı sapladı. Biz müdahale etmeye çalıştık, arkasından koşmaya çalıştık. Karşıda ailesinin yanında adamı bıçakladı. Sonra bir kişiyi daha bıçakladı. Geri geldik, arkadaşımızı alıp hemen hastaneye götürdük. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda oldu. Yakalandığını duyduk, 15-16 yaşında yabancı uyruklu, madde bağımlısı bir çocuk olduğunu öğrendik. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Tamamen rastgele oluyor" ifadelerini kullandı.