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Başakşehir'de dehşet anları: Önüne gelene bıçak salladı!

Başakşehir'de bir şahıs bezle yüzünü kapatarak eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 14:05 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 14:14
Başakşehir’de dehşet anları: Önüne gelene bıçak salladı!

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Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. bir bezle yüzünü kapatarak eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı.

Olay, Kayaşehir Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu M.G. caddede bir süre dolaştıktan sonra bez ile yüzünü örttü.

Başakşehir'de bir saldırgan önüne gelene bıçak salladı (DHA)Başakşehir'de bir saldırgan önüne gelene bıçak salladı (DHA)

ÖNÜNE ÇIKANA BIÇAK SALLADI
Ardından yanında bulunan bıçağı çıkartarak rastgele pastanede oturan H.F.E.'ye saldırarak bıçakladı. Saldırgan daha sonra caddeye doğru koşarak kaldırımda yürüyen karı kocaya saldırdı. Bu saldırıda S.Y.'de sırtından bıçaklandı.

OKULA GİRMEYE ÇALIŞTI
M.G., koşarak önüne çıkan E.Ç.'yi bıçakladıktan sonra cadde üzerinde bulunan okula girmeye çalıştı. Okul kapısının kapalı olması nedeniyle okula giremeyen saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E. ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Başakşehir'de bir saldırgan önüne gelene bıçak salladı (DHA)Başakşehir'de bir saldırgan önüne gelene bıçak salladı (DHA)

GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptıktan sonra bıçaklı saldırganın kimliğini belirledi. Polis ekipleri M.G.'yi yaptıkları operasyonla evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırgan gözaltına alındıSaldırgan gözaltına alındı

HAZIRLIK YAPTIĞI ANLAR KAMERADA
M.G., saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı.

M.G.'nin hazırlandığı, kafede oturan bir kişiye bıçakla saldırıp yaralaması ve kaldırımda yürüyen bir kişiye de bıçakla saldırması güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"HİÇ KİMSE BİRBİRİNİ TANIMIYOR"
Kafe sahibi Bülent Yağlıcı, "Hala biz olayın şokundayız. Arkadaşımız hastanede. Bir anda genç, maskeli bir kişi geldi, bıçağı sapladı. Biz müdahale etmeye çalıştık, arkasından koşmaya çalıştık. Karşıda ailesinin yanında adamı bıçakladı. Sonra bir kişiyi daha bıçakladı. Geri geldik, arkadaşımızı alıp hemen hastaneye götürdük. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda oldu. Yakalandığını duyduk, 15-16 yaşında yabancı uyruklu, madde bağımlısı bir çocuk olduğunu öğrendik. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Tamamen rastgele oluyor" ifadelerini kullandı.

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