HAVA DURUMU | İstanbul için saat verildi! Akşam saatlerinde başlayacak

Bugün cuma güneyli rüzgarlar sıcaklıkları bugün de düşürmeyecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak dışında yağış yok. Yarın sabah Trakya'dan yağış girecek, 11-12 civarında İstanbul'da yağmur başlar. Akşama doğru kuvvetlenir ve Anadolu yakasında devam eder.

Şen, sosyal medya paylaşımında İstanbul için saat verdi ve yağışların Anadolu yakasında etkili olacağınını vurguladı. Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu