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HAVA DURUMU | İstanbul için saat verildi! Akşam saatlerinde başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda İstanbul'da etkili olan güneşli ve sıcak havanın yerini sağanak yağışa bırakacağı görüldü. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de megakent için saat verdi. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:43
HAVA DURUMU | İstanbul için saat verildi! Akşam saatlerinde başlayacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ekim tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

Yeni yayımlanan raporda; İstanbul'da etkili olan güneşli ve sıcak havanın yerini sağanak yağışa bırakacağı görüldü.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Şen, sosyal medya paylaşımında İstanbul için saat verdi ve yağışların Anadolu yakasında etkili olacağınını vurguladı. Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün cuma güneyli rüzgarlar sıcaklıkları bugün de düşürmeyecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak dışında yağış yok. Yarın sabah Trakya'dan yağış girecek, 11-12 civarında İstanbul'da yağmur başlar. Akşama doğru kuvvetlenir ve Anadolu yakasında devam eder.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in kuzey, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 Ekim Cuma hava durumu haritası (Meteoroloji sitesinden alınmış ekran görüntüsü)11 Ekim Cuma hava durumu haritası (Meteoroloji sitesinden alınmış ekran görüntüsü)

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

12 Ekim Cumartesi hava durumu haritası (Meteoroloji sitesinden alınmış ekran görüntüsü)12 Ekim Cumartesi hava durumu haritası (Meteoroloji sitesinden alınmış ekran görüntüsü)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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