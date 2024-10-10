SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Uşak'ta ölü bulunan Pelin Karaca toprağa verildi

Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü bulunan Pelin Karaca'nın cenazesi, Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Kızının naaşının başında gözyaşı döken anne Nihal Dönmez, "Affet beni annem. Kızım sana sahip çıkamadım, analık sütümü helal ediyorum. Ölmedi benim kızım, kalbimde doymadığım kızım." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:24 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:24
Uşak’ta ölü bulunan Pelin Karaca toprağa verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü bulunan Pelin Karaca'nın cenazesi, Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Karaca'nın (21) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez (DHA)Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez (DHA)

Baba Nuh Karaca, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi. Zanlıya en yüksek ceza verilmesini talep eden Karaca, "Pelin 21 yaşındaydı, çok gençti, hayalleri vardı. Bundan sonra kimsenin canı yanmasın." dedi.

"AFFET BENİ ANNEM"
Karaca'nın cenazesi, memleketi Alaşehir ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi'ne getirildi.

Karaca için evinin önünde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez (DHA)Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez (DHA)

Cenaze törenine Karaca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Kızının naaşının başında gözyaşı döken anne Nihal Dönmez, "Affet beni annem. Kızım sana sahip çıkamadım, analık sütümü helal ediyorum. Ölmedi benim kızım, kalbimde doymadığım kızım." dedi.

Karaca'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

OLAY
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi polise başvurmuş, çalışma başlatan polis ekipleri aynı mahallede oturan 37 yaşındaki Ali U'yu gözaltına almıştı.

Pelin Karaca (DHA)Pelin Karaca (DHA)

Zanlı, ifadesinde tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu, cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını söylemişti. Şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada Karaca'nın cenazesi bulunmuş, Ali U. tutuklanmıştı

Başkan Erdoğan Pelin Karacanın ailesiyle görüştü! Annesi gözyaşlarına boğuldu: En büyük hayali sizinle görüşmektiBaşkan Erdoğan Pelin Karacanın ailesiyle görüştü! Annesi gözyaşlarına boğuldu: En büyük hayali sizinle görüşmekti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Osmanlı’nın göz bebeği Balkanlar’da! Arnavutluk’ta imzalar atıldı... Dünyaya İsrail uyarısı
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali
REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste
İsrailli bakan Bezalel Smotrich’in Şam’a kadar uzanan Yahudi devleti hayali | Takvim günler önce yazdı... Esad’ı bekleyen tehlike
ÖZEL | Fenerbahçe’nin gündemindeki yıldız için menajerinden açıklama!
Cem Garipoğlu’nun kemikleri yeniden mezara konuldu... Annesi Tülay Makbule Garipoğlu böyle görüntülendi
Mourinho istedi girişimler başladı! Fenerbahçe’den Manchester United’ın yıldızına kanca
Iğdır’da terör operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı! DEM Parti binasında arama
Sıla bebek olayında yeni gelişme! Diş izleri kime ait? Komşu çocuğundan kan donduran itiraf! Görüntüler ortaya çıktı
Tiran’a Osmanlı imzası: Balkanlar’ın en büyüğü açılıyor! Başkan Erdoğan 10 bin kişilik Namazgah Cami açılışına katılıyor
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılık! Menajerine bildirdi
MSB’den tahliye açıklaması! Adı insan kaçakçılığına karışan Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbeleri söküldü
Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108’i mercek altına aldı... Arşivden çıkan Danıştay 10 takozu
Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası! 2. Batshuayi vakası
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı: Gemiler Mersin’e hareket etti! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
SON DAKİKA