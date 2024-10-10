Uşak’ta ölü bulunan Pelin Karaca toprağa verildi

Manisa 'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü bulunan Pelin Karaca 'nın cenazesi, Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez (DHA)

Baba Nuh Karaca, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi. Zanlıya en yüksek ceza verilmesini talep eden Karaca, "Pelin 21 yaşındaydı, çok gençti, hayalleri vardı. Bundan sonra kimsenin canı yanmasın." dedi.

"AFFET BENİ ANNEM"

Karaca'nın cenazesi, memleketi Alaşehir ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi'ne getirildi.

Karaca için evinin önünde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi.