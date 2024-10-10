Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı (İHA)

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Burdur merkez Yazıköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İshak İ. (52) idaresindeki 15 EJ 033 plakalı Nissan marka SUV otomobil ile Mustafa D. (39) idaresindeki 15 ABK 637 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü ve SUV otomobilde yolcu olarak bulunan Lütfiye İ. (48), Fatıma İ. (36) ile diğer otomobilde yolcular Hatice D. (33) ve Kutay D. (2) yaralandı.