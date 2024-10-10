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Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 19:07 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 19:07
Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı (İHA) Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı (İHA)

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Burdur merkez Yazıköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İshak İ. (52) idaresindeki 15 EJ 033 plakalı Nissan marka SUV otomobil ile Mustafa D. (39) idaresindeki 15 ABK 637 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü ve SUV otomobilde yolcu olarak bulunan Lütfiye İ. (48), Fatıma İ. (36) ile diğer otomobilde yolcular Hatice D. (33) ve Kutay D. (2) yaralandı.

Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı (İHA) Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı (İHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı (İHA) Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı (İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İshak İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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