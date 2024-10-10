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Müge Anlı ile Tatlı Sert’e damga vuran anlar: Kocam Kenan İmirzalıoğlu’na benziyor

Eşi İbrahim Karaca ve sevgilisi tarafından 2 milyon lira dolandırılan Esma Karaca, Müge Anlı ile Tatlı Sert’e çıktı. Kocasını affeden kadın, “Şu güzelliğe bak. Kenan İmirzalıoğlu’na benziyor” deyince sosyal medya yıkıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Müge Anlı ile Tatlı Sert’e damga vuran anlar: Kocam Kenan İmirzalıoğlu’na benziyor

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Türkiye'nin en çok izlenen reality şov programlarınden Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hayret verici bir olay yaşandı. İzmir'de yaşayan Esma Karaca, programa katıldı. Eşi İbrahim Karaca'nın tedavi gördüğü hastanede yan odadan bir refakatçi ile ilişki yaşadığını anlattı. 35 yıllık eşinin sevgilisine 2 milyon TL para kaptırdığını söyledi. Aldattığını kabul eden İbrahim Bey ise kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Selma Gündoğdu'ya eşinin altınlarını kaptırdığını söyledi. Yayında iki sevgilinin otelde birlikte kaldığı ortaya çıktı.

'ŞU GÜZELLİĞE KIYAMIYORUM'
Tüm bunlara rağmen Esma Hanım, eşini affetti. Kocası İbrahim'i Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Esma Karaca, "Benim kocam Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor. Altınları getir sana feda edeceğim bunu. Şu güzelliğe kıyamıyorum" şeklinde konuştu. Programın ardından sosyal medya coştu:
Şaka maka cidden benziyor.
Saçı da olsa aynısı.
Kenan İmirzasızoğlu...
Fotoğraf beynimle oyun oynuyor...
Kenan'ın yaşlanmış hali...

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