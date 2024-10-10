Köfteci Yusuf’un sahibi kim? Yusuf Akkaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Akkaş’ın serveti ne kadar?

Son dönemlerde Köfteci Yusuf'un gündem olmasıyla birlikte sahibi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında, "Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...
Son dönemlerde Köfteci Yusuf'un gündem olmasıyla birlikte sahibi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında, "Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...
KÖFTECİ YUSUF'UN SAHİBİ KİMDİR?
Köfteci Yusuf'un sahibi "Yusuf Akkaş" 'tır.
YUSUF AKKAŞ KİMDİR?
'Köfteci Yusuf' olarak bilinen Yusuf Akkaş, Bursa'nın Kızılhisar Köyü'nde doğdu. Kızılhisar Köyü'nde köy kıraathanesinde ticaret hayatına başladı. İlk dükkanını 1996 yılında İznik'te açtı.
Köfteci Yusuf'un internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Yusuf Akkaş yüzde 100'lük pay oranıyla (30 milyon TL) işletmenin sahibi olarak biliniyor.