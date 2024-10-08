Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (İHA)

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Muhammet Hani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.