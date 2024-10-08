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Türk Hava Yollarının (THY) taşıdığı yolcu sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı. THY tarafından, şirketin 2024 yılı Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin trafik ve yolcu verileri Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)



THY'nin ocak-eylül dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre, söz konusu dönemde 2023'te 63,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 1,8 artarak 65,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Eylül 2023 döneminde 22,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,7 artarak 23,9 milyon oldu.