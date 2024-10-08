Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)
EYLÜL AYI SONUÇLARI
THY'nin Eylül 2023 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,4 azalarak 7,7 milyon olarak gerçekleşti.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Eylül 2023 döneminde 2,66 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,1 artarak 2,74 milyona yükseldi.
Yolcu doluluk oranı Eylül 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 83,8 seviyesine geriledi. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 83,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 88,8 oldu.
Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)
Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Eylül 2023 döneminde 21,1 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,7 artarak 22,3 milyara ulaştı.
Taşınan kargo-posta, Eylül 2023 döneminde 150,2 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 11,9 artarak 168,1 bin ton olarak gerçekleşti.