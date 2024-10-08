PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı

Türk Hava Yolları 2024 yılı Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin trafik ve yolcu verilerini KAP'a bildirdi. Bildirilen veriye göre THY'nin taşıdığı yolcu sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 00:25 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 00:25
Türk Hava Yolları’nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Hava Yollarının (THY) taşıdığı yolcu sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı.

THY tarafından, şirketin 2024 yılı Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin trafik ve yolcu verileri Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)

THY'nin ocak-eylül dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre, söz konusu dönemde 2023'te 63,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 1,8 artarak 65,1 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Eylül 2023 döneminde 22,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,7 artarak 23,9 milyon oldu.

Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)

Yolcu doluluk oranı Ocak–Eylül 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 82,3 seviyesine geriledi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,8 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 87 olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Ocak – Eylül 2023 döneminde 176 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,4 artarak 190,8 milyara yükseldi.

Taşınan kargo-posta, Ocak – Eylül 2023 döneminde 1,2 milyon ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 26,5 artarak 1,5 milyon tona ulaştı. Açıklamada ayrıca eylül ayı sonu itibariyle filodaki uçak sayısının 467 olduğu ifade edildi.

Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)

EYLÜL AYI SONUÇLARI

THY'nin Eylül 2023 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,4 azalarak 7,7 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Eylül 2023 döneminde 2,66 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,1 artarak 2,74 milyona yükseldi.

Yolcu doluluk oranı Eylül 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 83,8 seviyesine geriledi. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 83,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 88,8 oldu.

Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)Türk Hava Yolları'nın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı (AA)

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Eylül 2023 döneminde 21,1 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,7 artarak 22,3 milyara ulaştı.

Taşınan kargo-posta, Eylül 2023 döneminde 150,2 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 11,9 artarak 168,1 bin ton olarak gerçekleşti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Türk Telekom
Discord ve Telegram’dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı
Rusya, Discord’a uygulamasının fişini çekti: ’Yasaları ihlal ediyor’
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?
Bahçeli el uzattı CHP ayağa kalktı PKK zıpladı! Elebaşı Bese Hozat Normalleşme İmralı’dan başlar deyip İsrail’i övdü: Küstah sözler
Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama
Esra Erol’da kan donduran görüntüler! 12 yaşındaki erkek çocuğunu kadın gibi giydirip oje sürdüler
Cem Garioplu’nun Adli Tıp raporu çıktı! Mezardan çıkan DNA kimle uyumlu çıktı | Karabulut ailesinden itiraz: Poşet ve kemik talebi...
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
Marilyn Monroe ve John F. Kennedy’nin gizli aşk yuvası satışa çıktı! Frank Sinatra’nın evinde buluşuyorlardı: İşte 7.9 milyon dolarlık malikanenin fotoğrafları…
SON DAKİKA