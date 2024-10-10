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Avcılar'da bir evin bodrum katında law silahı bulundu! | Law silahı nedir? Özellikleri nelerdir?

İstanbul Avcılar’da bir evin bodrum katında temizlik yapılırken 2 adet law silahı bulundu. Silahlar vatandaşlar tarafından bir iş yerine getirilirken polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Peki law silahı nedir? Özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:23
Avcılar’da bir evin bodrum katında law silahı bulundu! | Law silahı nedir? Özellikleri nelerdir?

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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Hasan Çelebi Sokak'ta meydana geldi.

Yer: Avcılar! Temizlik yaparken 2 tane lav silahı buldu!

Avcılar'da şoke eden olay (İHA)Avcılar'da şoke eden olay (İHA)

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum katında temizlik yapılırken bir çuval içerisinde iki adet law silahı bulundu.

Lav silahı bulundu (İHA)Lav silahı bulundu (İHA)

Çuval, Denizköşkler Caddesi üzerindeki bir iş yerine getirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisler geniş güvenlik önlemleri aldı (İHA)Polisler geniş güvenlik önlemleri aldı (İHA)

Ekipler caddeyi güvenlik şeridi çekerek kapatırken olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı.

Soruşturma başlatıldı (İHA)Soruşturma başlatıldı (İHA)

Konu ile ilgili bir kişi ise gözaltına alındı.

Law silahı nedir? (İHA)Law silahı nedir? (İHA)

LAW SİLAHI NEDİR?

Law silahı, "Light Anti-tank Weapon" (LAV) kısaltmasıyla bilinen, hafif anti-tank füzesi sistemidir. Genellikle taşınabilir bir roketatar olarak kullanılır ve zırhlı hedeflere karşı etkili bir silah olarak tasarlanmıştır. LAW, Kore Savaşı'nda ABD piyadelerinin ana tanksavar silahı olan bazukanın yerini aldı. TSK tarafından da kullanılmaktadır. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Eşek Arısı adı verilmiş olan bir sürümü de üretilmektedir.

LAW SİLAHI ÖZELLİKLERİ

LAW (Light Anti-tank Weapon) silahının temel özellikleri şunlardır:

Taşınabilirlik: Genellikle tek kişilik taşıma ve kullanıma uygun, hafif ve kompakt bir yapıya sahiptir. Ateşleme Mekanizması: Kullanıcı, hedefi belirledikten sonra füzeyi ateşleyebilir. Genellikle tek kullanımlıktır.

Law silahı (Takvim Foto Arşiv)Law silahı (Takvim Foto Arşiv)



Menzi̇l: Farklı modellerin menzili değişiklik gösterse de genellikle 200-300 metre aralığındadır.

Hedefleme: Genellikle basit bir hedefleme sistemine sahiptir; bazı modellerde görüş dürbünü bulunabilir.

Yüksek Patlayıcı Düşük Patlama (HEAT): Çoğu LAW modeli, zırh delici yüksek patlayıcı (HEAT) başlıkları kullanır, bu da zırhlı hedeflere karşı etkili olmasını sağlar.

Kullanım Kolaylığı: Eğitim gereksinimleri düşüktür; kısa süre içinde kullanılabilir hale gelir.

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