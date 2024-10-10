Avcılar’da bir evin bodrum katında law silahı bulundu! | Law silahı nedir? Özellikleri nelerdir?

Law silahı nedir? (İHA)

LAW SİLAHI NEDİR?

Law silahı, "Light Anti-tank Weapon" (LAV) kısaltmasıyla bilinen, hafif anti-tank füzesi sistemidir. Genellikle taşınabilir bir roketatar olarak kullanılır ve zırhlı hedeflere karşı etkili bir silah olarak tasarlanmıştır. LAW, Kore Savaşı'nda ABD piyadelerinin ana tanksavar silahı olan bazukanın yerini aldı. TSK tarafından da kullanılmaktadır. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Eşek Arısı adı verilmiş olan bir sürümü de üretilmektedir.



LAW SİLAHI ÖZELLİKLERİ



LAW (Light Anti-tank Weapon) silahının temel özellikleri şunlardır:



Taşınabilirlik: Genellikle tek kişilik taşıma ve kullanıma uygun, hafif ve kompakt bir yapıya sahiptir. Ateşleme Mekanizması: Kullanıcı, hedefi belirledikten sonra füzeyi ateşleyebilir. Genellikle tek kullanımlıktır.