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Şiddet ve cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybeden "Sıla bebek" davasında flaş gelişme!

Tekirdağ’da cinsel istismar ve şiddete maruz kalan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, hastanede bir ay süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Sıla bebeğin ölümü, ülke genelinde büyük bir üzüntü ve infial yarattı. Dün gözyaşlarıyla toprağa verilen Sıla bebeğin davasında, mahkeme 5 şüphelinin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 19:17 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 19:41
Şiddet ve cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybeden Sıla bebek davasında flaş gelişme!

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Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.

Sıla bebek (İHA)Sıla bebek (İHA)

Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Sıla bebek davasından 5 kişi tutuklandı (İHA)Sıla bebek davasından 5 kişi tutuklandı (İHA)

5 TUTUKLAMA

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

Sıla bebek, toprağa verildi (DHA)Sıla bebek, toprağa verildi (DHA)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, önceki gün 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Sıla Yeniçeri, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sıla bebek, toprağa verildi (DHA)Sıla bebek, toprağa verildi (DHA)

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Malkara Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün tutuklanan 5 şüpheli için 'Tutukluluğun gözden geçirilmesi' yapıldı. Bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A., G.A. ve K.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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