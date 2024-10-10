Dilan Polat yüzüne estetik işlem yaptırdı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sıradan bir doğum fotoğrafçısıydı. Ancak 2017 yılından itibaren bir anda güzellik merkezleri açmaya başladı. Sosyal medyada milyonluk takipçiye ulaştı. Takıları, arabaları ve dolardan taçları ile gündemi salladı! Eşi Engin Polat'ın aldığı milyonlarca TL değerindeki arabaları herkeste şüphe uyandırdı. Bir süre sonra Polatgiller vergi kaçırmak ve kara para aklamak da dahil 5 ayrı suçtan tutuklandı. Ancak 9 ayda serbest kaldı.

BU NE ÇELİŞKİ!

Polat, "Sosyal medyayı kullanmayacağım" açıklamasını yaptı! Ancak bu sözünü tutmadı. Eski günlerine dönmeye başladı. Cezaevinde nasıl kahve içtiğini anlattıktan sonra yine taktı takıştırdı. Şimdi de İstanbul'da, Kavacık'taki bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Siyah bir şalla yüzünü kapattı. 15 milyon TL'lik jeep'ine atladı. Benzin almak için bir benzinlikte durunca korumaları araçtan fırladı. Etten duvar örüp gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Ortaya çıkan manzara ise akıllarda soru işareti bıraktı. Herkes "Dilan bu aracı nasıl aldı?" sorusuna cevap aradı!