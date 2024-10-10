Samsun’da 14 yaşındaki erkek çocuğuna etek giydirdiler: 3 kişi tutuklandı

Tekkeköy ilçesinde dün yaşanan olayda, kız arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmakla suçlanan Y.T.A. isimli 14 yaşındaki erkek çocuk, bir grup tarafından alıkonuldu. Çocuk, giysileri çıkarıldıktan sonra etek giydirilerek video kaydına alındı.

Mağdur Y.T.A. durumu ailesine bildirirken şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki M.B., 18 yaşındaki D.U. ve 18 yaşındaki M.Y.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, olayla bağlantılı olarak yaşları 16-17 arasında değişen beş çocuk da Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 5'i çocuk 8 kişi savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

3 zanlı T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi (Fotoğraf: Takvim.com)

T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., D.U. ve M.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, yaşları küçük 5 çocuk ise haftada 3 gün polis merkezine imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.