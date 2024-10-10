PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

BBC "Türkiye'nin peynir başkenti" diye adlandırdığı Kars'ı tanıttı

İngiltere'nin kamu yayıncı BBC, "Türkiye'nin peynir başkenti" diye adlandırdığı Kars'ı tanıttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
BBC Türkiye’nin peynir başkenti diye adlandırdığı Kars’ı tanıttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiltere'nin kamu yayıncı BBC, "Türkiye'nin peynir başkenti" diye adlandırdığı Kars'ı tanıttı. Geçmişte pek çok imparatorluk ve krallığın Kars'ı kontrol altına almak için savaştığı, Selçuklu ve Osmanlı'yla birlikte Roma, Bizans, Ermeni, Çarlık Rusyası etkisinin izlerinin yalnızca mimariye değil, mutfağa da yansıdığı vurgulandı. Kars'ın Çarlık Rusya tarafından işgaliyle, Kafkaslara sürgün edilmiş Malakanların bir kısmının Anadolu'ya göç ettiği hatırlatılarak, peynir yapımının da onlardan etkilendiği anlatıldı. Rus işgali sırasında modern peynir fabrikalarının kurulması ve Kars gravyerinin doğuşu vurgulanırken, Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesinin de bu şehirde bulunduğu hatırlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner’in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
Arnavutluk ve Sırbistan’a ziyaret! Namazgah Camii’nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak
Emeklilik için hesaplar değişiyor | Borçlanma- ihya planlayanlar- isteğe bağlı sigorta ödeyenler dikkat
CANLI | İsrail’den İran’a ’ölümcül misilleme’ tehdidi! Netanyahu ve Biden görüştü... Gazze’de çadır katliamı
İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den sert tepki
Fenerbahçe ekonomik durumu önemsedi Medina’nın alternatifini buldu!
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı
Surdaki vahşet ve siyahın ’şeytani’ tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin ’Semih Çelik’ itirafı... Tanınan bir isimdi
Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti
İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?
12 yaşındaki erkek çocuğuna makyaj yapmışlardı! Esra Erol’da canlı yayınında büyük yüzleşme: Anne istismar mı edildi?
Başkan Erdoğan TBMM’de açıkladı... Ceza infaz hükümleri değişiyor: Neşteri vuracağız | Neler değişecek?
MSB görüntüleri paylaştı: Yardımlar Lübnan’a ulaştı operasyon başladı
SON DAKİKA