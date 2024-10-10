İngiltere'nin kamu yayıncı BBC, "Türkiye'nin peynir başkenti" diye adlandırdığı Kars'ı tanıttı. Geçmişte pek çok imparatorluk ve krallığın Kars'ı kontrol altına almak için savaştığı, Selçuklu ve Osmanlı'yla birlikte Roma, Bizans, Ermeni, Çarlık Rusyası etkisinin izlerinin yalnızca mimariye değil, mutfağa da yansıdığı vurgulandı. Kars'ın Çarlık Rusya tarafından işgaliyle, Kafkaslara sürgün edilmiş Malakanların bir kısmının Anadolu'ya göç ettiği hatırlatılarak, peynir yapımının da onlardan etkilendiği anlatıldı. Rus işgali sırasında modern peynir fabrikalarının kurulması ve Kars gravyerinin doğuşu vurgulanırken, Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesinin de bu şehirde bulunduğu hatırlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN