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Kayseri'de bir kadın komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı! Yaralanan kadına tam 12 dikiş atıldı

Kayseri'de bir kadın, komşusunu ziyaret etmek isterken köpeğin saldırısına uğradı. Komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı. Kolundan ve bacağından yaralanan kadına 12 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 19:18 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 19:33
Kayseri’de bir kadın komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı! Yaralanan kadına tam 12 dikiş atıldı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 42 yaşındaki Servet Sırkıntı hastaneye kaldırıldı.
Kolundan ve bacağından yaralanıp, 12 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen kadın, "Komşuya ziyarete gitmiştim. Eşini çağırdım, duymadı. Köpek diğer taraftan saldırdı. Kendimi muhafaza edemedim." şeklinde konuştu.

Köpeğin saldırısına uğrayıp 12 dikiş atılan Servet Sırkıntı (DHA)Köpeğin saldırısına uğrayıp 12 dikiş atılan Servet Sırkıntı (DHA)

ZİYARETE GİTTİ HASTANELİK OLDU!

Sabah saatlerinde yaşanan olay Yahyalı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Sırkıntı, komşusuna ziyarete gittiği sırada bahçede bulunan köpek tarafından saldırıya uğradı.
Kolundan ve bacağından yaralanan Sırkıntı, komşusu M.Ç. tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan kadına toplam 12 dikiş atıldı.

Kayseri'de bir kadın komşusunu köpeği tarafından saldırıya uğradıKayseri'de bir kadın komşusunu köpeği tarafından saldırıya uğradı

"KENDİMİ KORUYAMADIM, PARÇALADI"

Saldırıya uğrayan Sırkıntı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Komşuya ziyarete gitmiştim. Eşini çağırdım, duymadı. Köpek diğer taraftan saldırdı. Kendimi muhafaza edemedim. Kendimi koruyamadım, parçaladı. Köpeğin sahibi beni hastaneye götürdü. Sağ bacağımda ve sol kolumda yara var" ifadelerini kullandı.

Köpeğin saldırısına uğrayıp 12 dikiş atılan Servet Sırkıntı (DHA)Köpeğin saldırısına uğrayıp 12 dikiş atılan Servet Sırkıntı (DHA)

Servet Sırkıntı'nın kocası Uğur Sırkıntı (45) ise "Eşim komşuya ziyarete gittiğinde köpek ısırmış. Biz başıboş köpeklerden şikayetçiyiz. Gereken ne ise yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Muhtarın bahsettiği köy (DHA)Muhtarın bahsettiği köy (DHA)

"BÜYÜK BİR FACİA YAŞANIRSA HİÇ KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Mahalle Muhtarı Nuri Sırkıntı da başıboş köpeklerden şikayet ederek, "Köyümüzle okul arasında bayağı bir mesafe var. Sabah erkenden çocuklar okula giderken başıboş köpekler yol üzerinde çok duruyorlar. Çocuklara saldırıyorlar. Yarın büyük bir facia yaşanırsa hiç kimse şaşırmasın. Yetkililerden ricamız, başıboş köpekler kontrolsüz ve aşısız geziyorlar. Bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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