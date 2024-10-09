Kayseri’de bir kadın komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı! Yaralanan kadına tam 12 dikiş atıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 42 yaşındaki Servet Sırkıntı hastaneye kaldırıldı.
Kolundan ve bacağından yaralanıp, 12 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen kadın, "Komşuya ziyarete gitmiştim. Eşini çağırdım, duymadı. Köpek diğer taraftan saldırdı. Kendimi muhafaza edemedim." şeklinde konuştu.
Köpeğin saldırısına uğrayıp 12 dikiş atılan Servet Sırkıntı (DHA)
ZİYARETE GİTTİ HASTANELİK OLDU!
Sabah saatlerinde yaşanan olay Yahyalı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Sırkıntı, komşusuna ziyarete gittiği sırada bahçede bulunan köpek tarafından saldırıya uğradı.
Kolundan ve bacağından yaralanan Sırkıntı, komşusu M.Ç. tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan kadına toplam 12 dikiş atıldı.
Kayseri'de bir kadın komşusunu köpeği tarafından saldırıya uğradı
"KENDİMİ KORUYAMADIM, PARÇALADI"
Saldırıya uğrayan Sırkıntı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Komşuya ziyarete gitmiştim. Eşini çağırdım, duymadı. Köpek diğer taraftan saldırdı. Kendimi muhafaza edemedim. Kendimi koruyamadım, parçaladı. Köpeğin sahibi beni hastaneye götürdü. Sağ bacağımda ve sol kolumda yara var" ifadelerini kullandı.