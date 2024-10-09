Kayseri’de bir kadın komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı! Yaralanan kadına tam 12 dikiş atıldı

Servet Sırkıntı'nın kocası Uğur Sırkıntı (45) ise "Eşim komşuya ziyarete gittiğinde köpek ısırmış. Biz başıboş köpeklerden şikayetçiyiz. Gereken ne ise yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Muhtarın bahsettiği köy (DHA)

"BÜYÜK BİR FACİA YAŞANIRSA HİÇ KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Mahalle Muhtarı Nuri Sırkıntı da başıboş köpeklerden şikayet ederek, "Köyümüzle okul arasında bayağı bir mesafe var. Sabah erkenden çocuklar okula giderken başıboş köpekler yol üzerinde çok duruyorlar. Çocuklara saldırıyorlar. Yarın büyük bir facia yaşanırsa hiç kimse şaşırmasın. Yetkililerden ricamız, başıboş köpekler kontrolsüz ve aşısız geziyorlar. Bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.