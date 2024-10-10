Çekmeköy’de zincirleme kaza! Sürücü kaçtı

Kaza, Şile Otoyolu Edirne istikametinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 BHZ 986, 34 CRY 727 ve plakası öğrenilemeyen bir araç seyir halindeyken zincirleme kazaya karıştı.

Çekmeköy'de zincirleme kaza meydana geldi (İHA)

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan bir araç ise olay yerinden kaçtı. Diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.