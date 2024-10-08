Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Artvin’de sel felaketi! Araçlar hasar gördü hastaneyi su bastı

Doğu Karadeniz'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından kentte öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış, özellikle Arhavi ve Hopa ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.