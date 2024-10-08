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Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Artvin'de sel felaketi! Araçlar hasar gördü hastaneyi su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin'i kuvvetli yağış için sarı kodla uyarmıştı. Beklenen yağış kentte hayatı felç etti. Yollarda su birikintileri oluşurken Hopa’da yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda araçlar zarar gördü. Öte yandan Hopa Devlet Hastanesi’nin acil giriş bölümünü de su bastı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:05 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:11
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Artvin’de sel felaketi! Araçlar hasar gördü hastaneyi su bastı

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Doğu Karadeniz'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından kentte öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış, özellikle Arhavi ve Hopa ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Artvin'de sel felaketi (DHA)Artvin'de sel felaketi (DHA)

Sağanak nedeniyle ilçelerde bazı noktalarda mazgalların taşmasıyla su taşkınları yaşandı. Kısa sürede göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı (DHA)Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı (DHA)

Belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

Sel felaketinde araçlar hasar gördü (DHA)Sel felaketinde araçlar hasar gördü (DHA)

HOPA'DA HEYELAN

Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda da ulaşım aksarken, Hopa ilçesi Ortahopa Mahallesi'nde 120 hanelik sitenin arka yamacında da heyelan meydana geldi.

Artvin'de sel felaketi (DHA)Artvin'de sel felaketi (DHA)

Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak yığını, sitenin alt kısmındaki otoparkta, park halindeki 6 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.

Artvin'de sel felaketi (DHA)Artvin'de sel felaketi (DHA)

İlçede aralıklarla süren yağış nedeniyle Hopa Devlet Hastanesi de su baskınına maruz kaldı. Acil servis girişinde oluşan su baskınlarına, hastane personeli müdahale edip, suyu tahliye etmeye çalıştı.

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