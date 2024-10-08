Ayvalık’ta Atatürk anıtına saldıran şüpheliye meydan dayağı

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde bir kişi balyozla Atatürk anıtına çıkınca ortalık karıştı. Akli melekelerinin yerinde olmadığı belirlenen M.Ç. elinde balyozla anıtın kaidesine çıkınca, çevredeki esnafın hışmına uğradı.

Ayvalık'ta Atatürk anıtına saldırı anı (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına elinde balyozla çıkan kişiyi gören esnaf, anıta balyozla vuran şahsa müdahale ederek, anıtın kaidesinden aşağı indirdi. Anıttan indirilerek vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen M.Ç. isimli şahsı, olay yerine gelen Ayvalık polisi vatandaşın elinden aldı.