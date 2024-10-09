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Yalova'daki feci kaza kamerada! Kırmızı ışıkta geçen yaya hayatını kaybetti: "Adam ölüme atlamış"

Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazanın kaydını izleyenlerden birinin, "Adam ölüme atlamış" dediği duyuldu.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:40
Yalova’daki feci kaza kamerada! Kırmızı ışıkta geçen yaya hayatını kaybetti: Adam ölüme atlamış

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Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmir kara yolunda meydana gelen kazada, Tavşanlı beldesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarındaki yaya geçidinde kırmızı ışık yanarken geçen Bora Ateş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tersanede işçi olarak çalıştığı öğrenilen yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı kamerada (DHA)Kaza anı kamerada (DHA)

FECİ KAZA KAMERADA
Öte yandan, kazanın olduğu an bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan Bora Ateş, birden önünden geçen aracı fark ederek duraksıyor.

Kaza anı kamerada (DHA)Kaza anı kamerada (DHA)

ADAM ÖLÜME ATLAMIŞ
Bu sırada sağ şeritten gelen araç Ateş'e çarptı. Ateş, çarpmanın şiddetiyle havalanarak başka bir otomobilin önüne düştü. Kazanın kaydını izleyenlerden birinin, "Adam ölüme atlamış" dediği duyuldu.

Kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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