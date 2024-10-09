HAVA DURUMU | 3 gün boyunca yağış yok! Meteoroloji haftasonu için İstanbul dahil birçok ili uyardı | 9 Ekim 2024 hava durumu

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Günlerdir etkili olan yağış önümüzdeki 3 gün tüm ülkeyi terk ediyor. Hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar artarken oluşan sıcaklık farkı nedeniyle Marmara, Ege ve Karadeniz'de sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi günü için uyardı (MGM) HAFTASONUNA DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı yeni haritada haftasonu plan yapacaklara da uyarı var. 3 günlük yağış arasının ardından Cumartesi ve Pazar günü İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu Meteoroloji haftasonu için İstanbul dahil birçok ili uyardı