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HAVA DURUMU | 3 gün boyunca yağış yok! Meteoroloji haftasonu için İstanbul dahil birçok ili uyardı | 9 Ekim 2024 hava durumu

"Bugün hava nasıl olacak" sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan harita ile yanıt buldu. Ekim ayının başından itibaren serin ve yağışlı bir havayla karşılaşan Türkiye bugün dahil 3 gün boyunca güneşli. Yurt genelindeki açık hava haftasonu son buluyor. MGM İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıklarının bir anda düşüp yağışla karşılaşılacağını duyurdu. İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 08:34 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 08:53
HAVA DURUMU | 3 gün boyunca yağış yok! Meteoroloji haftasonu için İstanbul dahil birçok ili uyardı | 9 Ekim 2024 hava durumu

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Günlerdir etkili olan yağış önümüzdeki 3 gün tüm ülkeyi terk ediyor. Hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar artarken oluşan sıcaklık farkı nedeniyle Marmara, Ege ve Karadeniz'de sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi günü için uyardı (MGM)Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi günü için uyardı (MGM)

HAFTASONUNA DİKKAT
Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı yeni haritada haftasonu plan yapacaklara da uyarı var. 3 günlük yağış arasının ardından Cumartesi ve Pazar günü İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu

Meteoroloji haftasonu için İstanbul dahil birçok ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan harita (MGM)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan harita (MGM)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 28°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 30°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR, 27°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 34°C

Az bulutlu ve açık

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