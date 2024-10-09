Denizli’de korkunç kaza! Araba paramparça oldu

Kaza, gece saatlerinde Acıpayam ilçesi Kumavşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolunda ilerleyen bir otomobil, Çameli ilçesi kavşağı yakınlarına geldiğinde aynı yönde seyreden çift römork bağlı traktöre arkadan çarptı.

Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde önünde ilerleyen römorka çarpan araç paramparça oldu.

Denizli'de otomobilin traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

ARABA HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olurken, araçta bulunan iki genç karayoluna savruldu. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.