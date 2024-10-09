SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Denizli'de korkunç kaza! Araba paramparça oldu

Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Bir araç önünde ilerleyen römorka çarparak paramparça oldu. Otomobildeki gençlerden biri hayatını kaybetti, biri de ağır yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:33 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:33
Denizli’de korkunç kaza! Araba paramparça oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde önünde ilerleyen römorka çarpan araç paramparça oldu.


Kaza, gece saatlerinde Acıpayam ilçesi Kumavşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolunda ilerleyen bir otomobil, Çameli ilçesi kavşağı yakınlarına geldiğinde aynı yönde seyreden çift römork bağlı traktöre arkadan çarptı.

Denizli'de otomobilin traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybettiDenizli'de otomobilin traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

ARABA HURDAYA DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olurken, araçta bulunan iki genç karayoluna savruldu. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Denizli'de otomobilin traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybettiDenizli'de otomobilin traktörün römorküne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

1 ÖLÜ 1 YARALI
Kazada Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde ikamet eden Eralp Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan arkadaşı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON DAKİKA