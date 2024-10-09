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Tokat'ta aynı evi beğenen akrabalar arasında kavga! Yeğen dayısını öldürdü

Tokat'ta aynı evi beğenen enişte- kayınbirader arasındaki kavgada 34 yaşındaki Muhammet Ali Y., dayısı Birol Gülbüz'ü bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:49 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:56
Tokat’ta aynı evi beğenen akrabalar arasında kavga! Yeğen dayısını öldürdü

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi.

Tokat'ta kan donduran olay (İHA)Tokat'ta kan donduran olay (İHA)

Aynı evi satın almak istedikleri için aralarında husumet bulunan Birol Gülbüz ile eniştesi Ömer Y. (70) ve oğlu Muhammet Ali Y. (34) caddede karşılaşınca tartışma çıktı.

Tokat'ta "ev alma" kavgası kanlı bitti:

Dayısını bıçaklayan Muhammet Ali y. (İHA)Dayısını bıçaklayan Muhammet Ali y. (İHA)

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Muhammet Ali Y., babasına saldıran dayısı Birol Gülbüz'ü bıçakladı.

Kavgada bıçaklanan Birol Gülbüz hayatını kaybetti (İHA)Kavgada bıçaklanan Birol Gülbüz hayatını kaybetti (İHA)

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Birol Gülbüz, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (İHA)Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (İHA)

Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ile babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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