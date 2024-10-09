SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sakarya'daki fabrika patlamasında yaralanan bir İşçiden daha kötü Haber!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Patlama sırasında ağır yaralanan bir işçinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:03
Sakarya’daki fabrika patlamasında yaralanan bir İşçiden daha kötü Haber!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hendek ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada 27 yaşındaki Mesut Şimay hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Ağır Yaralıydı, Hayatını Kaybetti
Yaşanan patlama sonrası yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi gören 23 yaşındaki Eray Kızıldağ, 4 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Güven Albayrak (Fotoğraf: DHA)Güven Albayrak (Fotoğraf: DHA)

TEDAVİ GÖREN BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavi gören Güven Albayrak da hayatını kaybetti. Albayrak'ın ölümüyle birlikte patlama sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Satanist çember ve sur cinayetleri... Eski satanist itiraf etti: Semih Çelik tanınan bir isimdi!
Türk Telekom
Discord erişim engeli kararı BTK tarafından uygulandı! Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? | Discord’un erişim engeli kararında 8. madde detayı
Lübnan’daki Türk vatandaşları tahliye için TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekliyor
Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu! Anne konuştu
CANLI ABD basınından flaş iddia: Biden ile Netanyahu görüşecek! Smotrich’in yardımcısı Lübnan sınırında yaralandı
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama: Bilgileri paylaşmadılar engelledik
Tacize ve tecavüze kimyasal hadım! Nasıl uygulanacak? Bakan açıkladı: Yeni bir düzenleme yapılabilir
Kenan İmirzalıoğlu’na benzettiği kocasını affetti! Müge Anlı’da İbrahim Karaca’dan yeni itiraflar: Evi de sattım
ABD ile İsrail’in savaş pazarlığı ortaya çıktı! Gizli görüşmeler, asılsız istihbaratlar, Refah yalanı…
Discord ve Telegram’daki siber zorbalığa geçit yok: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi | Hz. Ebu Cehil ve C31K gruplarındaki paylaşımlar ortaya çıktı
Rafa Silva’nın form düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı! Hollandalı hoca ilk tercihine geri dönüyor
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Almanya’da köpek vergisi rekoru! Başka hangi ülkeler köpek vergisi alıyor? Avrupa’da neden köpek yok?
SON DAKİKA