Sakarya’daki fabrika patlamasında yaralanan bir İşçiden daha kötü Haber!

Hendek ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada 27 yaşındaki Mesut Şimay hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.
Ağır Yaralıydı, Hayatını Kaybetti
Yaşanan patlama sonrası yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi gören 23 yaşındaki Eray Kızıldağ, 4 Ekim'de yaşamını yitirdi.
TEDAVİ GÖREN BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavi gören Güven Albayrak da hayatını kaybetti. Albayrak'ın ölümüyle birlikte patlama sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.