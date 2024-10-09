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İstanbul'da hırsızlar delil izlerini silmek için güvenlik kameralarını çaldı!

Sultangazi'de hırsızlar, 1 buçuk saat boyunca hırsızlık için girdikleri iş yerinden delil bırakmamak için güvenlik kamera sistemini çalarak kayıplara karıştı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:44
İstanbul’da hırsızlar delil izlerini silmek için güvenlik kameralarını çaldı!

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İstanbul'un Sultangazi ilçesi Merkez Habibler Mahallesi'nde önceden keşif yapan iki hırsız, depo ve ofis olarak kullanılan bir iş yerine girdi. Bahçe duvarını aşarak içeriye giren şüpheliler, yaklaşık bir buçuk saat boyunca iş yerini didik didik etti.

Bu süre zarfında çok sayıda elektronik eşya ve inşaat malzemesi çalan hırsızlar, toplamda yaklaşık 400 bin lira değerinde hırsızlık gerçekleştirdi. Hırsızlar, güvenlik kamerası sistemini de çalarak izlerini kaybettirdi.

İşyerini soyan hırsızlar güvenlik kameralarını çaldı ( Fotoğraf: İHA)İşyerini soyan hırsızlar güvenlik kameralarını çaldı ( Fotoğraf: İHA)

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin mezarlıktan atlayarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin iş yerinin yakınında park halindeki bir kamyoneti çalmaya çalıştıklarını ancak mazotu olmayan kamyoneti hareket ettiremediklerini tespit etti.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, güvenlik kameralarındaki görüntülerde hırsızların çaldıkları ürünlerle olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılıyor.

Polis hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor (Fotoğraf: İHA)Polis hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor (Fotoğraf: İHA)

'KOMŞU ESNAFIN KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ'

Çok sayıda malzemelerinin hırsızlar tarafından çalındığını, bu nedenle şantiyelerin çalışamadığını belirten iş yeri sahibi Ahmet Türkmen, "Buraya iki kişi geldi. Daha önce tespit yapıyorlar. Bu duvardan içeri giriyorlar. İçeride soygunu yapıyorlar. Camları kırıp, demirleri söküp alacaklarını alıyorlar. Delil bırakmamak için kamera cihazlarını dahi söküyorlar. Ve duvardan tekrar atlayıp çantaları omuzlarında buradan devam ediyorlar. Mezarlıktan gidiyorlar. Daha sonra bizim kayıtları götürdükleri için esnafın kamerasıyla tespit edildi. Polisimiz sağ olsun tespit etti. Mezarlıktan atlamışlar gitmişler.

Polislerimiz geldi, tutanağı tutup kayıtları yaptılar ama biz mağdur kaldık. Bütün takımlarımız gitti, şantiyelerimiz durdu. Hem biz mağduruz hem elemanlarımız mağdur hem de şantiyelerimiz mağdur. Yani buraya girdiklerinde adamlar o kadar rahat ki; 1 saat 15 dakika burada oyalanmışlar korkusuzca. Arkalarına bakmadan yani buradan gülerek çekip gidiyorlar. Az ileride başkasına ait bir kamyoneti çalmaya çalışmışlar, geri bırakmışlar. Mazot yokmuş galiba. Ama nasıl götürdüler bilmiyorum. Mezarlıktan yaya olarak geçmişler." ifadesini kullandı.

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